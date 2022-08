(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- ALD : Résultats du 1er semestre

- ALD : Publication rapport semestriel

- Axa : Publication rapport semestriel

- Axa : Résultats du 1er semestre

- Believe : Réunion d'analystes semestrielle

- Believe : Résultats du 1er semestre

- Catering International Services : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Equasens (ex-Pharmagest Inter@ctive) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Eutelsat : Résultats annuels

- Neurones : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Societe Generale : Résultats du 1er semestre

- Veolia Environnement : Résultats du 1er semestre

- Viel et Cie : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Détachement dividendes

- Wendel : Publication rapport semestriel

Etats-Unis :

- Booking Holdings : Réunion d'analystes semestrielle

- Booking Holdings : Résultats du 1er semestre

- Lowe's Companies : Paiement acompte dividendes

- Regeneron Pharmaceuticals : Réunion d'analystes semestrielle

- Regeneron Pharmaceuticals : Résultats du 1er semestre