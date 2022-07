(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du deuxième trimestre (première estimation). (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice final européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Air Liquide : Résultats du 1er semestre

- Airbus Group (ex-EADS) : Résultats du 1er semestre

- Akwel (ex MGI Coutier) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Alstom : Assemblée générale mixte

- Altarea : Résultats du 1er semestre

- Altareit : Résultats du 1er semestre

- ARCELORMITTAL : Résultats du 1er semestre

- ARCELORMITTAL : Publication rapport semestriel

- Artea : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Assystem : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Aurea : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Baikowski : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) : Résultats du 1er semestre

- Beneteau : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Bourse Direct : Résultats du 1er semestre

- Bureau Veritas : Résultats du 1er semestre

- Burelle : Résultats du 1er semestre

- Capgemini : Résultats du 1er semestre

- Carmila : Réunion d'analystes semestrielle

- Casino Guichard Perrachon : Résultats du 1er semestre

- Cegedim : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- CGG (ex-CGGVeritas) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Clasquin : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- CNP Assurances : Résultats du 1er semestre

- Coface : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Coil (ex-United Anodisers) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Diageo : Résultats annuels

- EDF : Résultats du 1er semestre

- Ekinops : Résultats du 1er semestre

- Euronext : Résultats du 1er semestre

- FDJ : Résultats du 1er semestre

- Gensight : Résultats du 1er semestre

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Réunion d'analystes semestrielle

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Résultats du 1er semestre

- Groupe Flo : Résultats du 1er semestre

- Guillemot Corporation : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Hipay Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Imerys : Résultats du 1er semestre

- Inventiva : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ipsen : Résultats du 1er semestre

- ISPD Network (ex-Antevenio) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Jacques Bogart : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- JCDecaux : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- JCDecaux : Résultats du 1er semestre

- Korian : Résultats du 1er semestre

- Korian : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Lectra : Résultats du 1er semestre

- L'Oreal : Résultats du 1er semestre

- MaaT Pharma : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Maisons du Monde : Résultats du 1er semestre

- Manitou : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Manitou : Résultats du 1er semestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- McPhy Energy : Résultats du 1er semestre

- Mercialys : Réunion d'analystes semestrielle

- Metabolic Explorer : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Micropole : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Mint (ex Budget Telecom) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- MRM : Résultats du 1er semestre

- Neoen : Résultats du 1er semestre

- NHOA (ex-Engie EPS) : Résultats du 1er semestre

- Nicox : Assemblée générale extraordinaire

- Orange : Résultats du 1er semestre

- Orbis Properties Socimi : Paiement dividendes

- Orpea : Assemblée générale annuelle

- Paref : Résultats du 1er semestre

- Parrot : Résultats du 1er semestre

- Passat : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Réalités : Assemblée générale ordinaire

- Rexel : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Rexel : Résultats du 1er semestre

- Safran : Résultats du 1er semestre

- Samse : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Sanofi : Résultats du 1er semestre

- Schneider Electric : Résultats du 1er semestre

- Scor SE : Résultats du 1er semestre

- Scor SE : Réunion d'analystes semestrielle

- SEGRO REIT : Résultats du 1er semestre

- Showroomprivé : Résultats du 1er semestre

- Solvay : Résultats du 1er semestre

- Sopra Steria Group : Réunion d'analystes semestrielle

- Sopra Steria Group : Résultats du 1er semestre

- Stellantis : Résultats du 1er semestre

- Stellantis : Réunion d'analystes semestrielle

- STMicroelectronics : Résultats du 1er semestre

- STMicroelectronics : Réunion d'analystes semestrielle

- Technicolor : Résultats du 1er semestre

- Technip Energies : Réunion d'analystes semestrielle

- Technip Energies : Résultats du 1er semestre

- TF1 : Résultats du 1er semestre

- Tikehau : Résultats du 1er semestre

- TITAN CEMENT : Résultats du 1er semestre

- TotalEnergies (ex-Total) : Résultats du 1er semestre

- Tour Eiffel : Réunion d'analystes semestrielle

- Unibail-Rodamco-Westfield : Résultats du 1er semestre

- Unibel : Résultats du 1er semestre

- Verallia : Réunion d'analystes semestrielle

- Verimatrix (ex Inside Secure) : Résultats du 1er semestre

- Verimatrix (ex Inside Secure) : Réunion d'analystes semestrielle

- Vitura (ex-CeGeREAL) : Résultats du 1er semestre

- Vivendi SE : Réunion d'analystes semestrielle

- Vivendi SE : Résultats du 1er semestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Assemblée générale annuelle

- Wedia : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- X-FAB : Réunion d'analystes semestrielle

- X-FAB : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Amazon.com : Réunion d'analystes semestrielle

- Dr Pepper Snapple Group : Résultats du 1er semestre

- Intel Corporation : Résultats du 1er semestre

- KLA-Tencor Corporation : Réunion d'analystes annuelle

- KLA-Tencor Corporation : Résultats annuels

- Merck & Co : Réunion d'analystes semestrielle

- Merck & Co : Résultats du 1er semestre

- O REILLY AUTOMOTIVE : Réunion d'analystes semestrielle

- Pfizer : Détachement acompte dividendes

- VeriSign : Réunion d'analystes semestrielle

- VeriSign : Résultats du 1er semestre