(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Alstom : Détachement dividendes

- Argan : Résultats du 1er semestre

- Bio-UV Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Credit Agricole Loire Haute Loire : Résultats du 1er semestre

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- DMS Imaging (ex : ASIT Biotech) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- DMS Imaging (ex : ASIT Biotech) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Groupe Crit : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- IGE+XAO : Résultats du 1er semestre

- IGE+XAO : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Invibes Advertising : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ipsos : Résultats du 1er semestre

- Itesoft : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Laurent Perrier : Assemblée générale annuelle

- Makheia Group : Assemblée générale annuelle

- Nextedia : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Novacyt : Assemblée générale annuelle

- Orpea : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Prodware : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- SergeFerrari Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Sogeclair : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- The Blockchain Group (ex-Leadmedia) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Vente-Unique.com : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Vetoquinol : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Voltalia : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Lowe's Companies : Détachement acompte dividendes