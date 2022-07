(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- GeNeuro : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- NHOA (ex-Engie EPS) : Réunion d'analystes trimestrielle

- Photonike : Assemblée générale annuelle

- Thermador Groupe : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Dr Pepper Snapple Group : Paiement acompte dividendes