(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB final britannique du premier trimestre. (08h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- ACCOR ACQ COM PF : Assemblée générale annuelle

- Adomos : Assemblée générale annuelle

- Advenis (ex-Avenir Finance) : Assemblée générale annuelle

- Alpha MOS : Assemblée générale annuelle

- Archos : Assemblée générale annuelle

- ArtMarket.com (ex-Artprice.com) : Assemblée générale annuelle

- Aurea : Assemblée générale annuelle

- Bio-UV Group : Paiement dividendes

- Bluelinea : Assemblée générale annuelle

- Boa Concept : Assemblée générale annuelle

- Crypto Blockchain Industries : Publication rapport annuel

- DLSI : Détachement dividendes

- Dolfines (ex-Dietswell Engineering) : Assemblée générale annuelle

- Egide : Assemblée générale annuelle

- Eurasia Groupe : Publication rapport annuel

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale ordinaire

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale annuelle

- Financière Marjos (ex-Clayeux) : Assemblée générale annuelle

- Foncière Vindi : Assemblée générale annuelle

- Galeo Concept : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Publication rapport semestriel

- Groupe Casol : Résultats annuels

- GROUPIMO : Assemblée générale annuelle

- Hunyvers : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hydro Exploitations : Assemblée générale annuelle

- I2PO : Assemblée générale annuelle

- I2S : Paiement dividendes

- IDS : Assemblée générale annuelle

- Immobiliere Parisienne de la Perle et des Pierres Precieuses : Assemblée générale annuelle

- Infoclip : Assemblée générale annuelle

- IPOSA PROPERTIES : Paiement acompte dividendes

- IT Link : Assemblée générale annuelle

- Itesoft : Assemblée générale annuelle

- KKO International : Assemblée générale annuelle

- Les Toques Blanches du Monde : Assemblée générale annuelle

- Lexibook : Publication rapport annuel

- Lexibook : Résultats annuels

- Linedata Services : Assemblée générale annuelle

- M2i : Assemblée générale annuelle

- Makheia Group : Assemblée générale annuelle

- Marie Brizard Wine & Spirits : Assemblée générale annuelle

- Méthanor : Assemblée générale annuelle

- Monfinancier (ex-Allo Finance) : Assemblée générale annuelle

- NFTY (ex-Adthink) : Assemblée générale annuelle

- OVH : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- OVH : Réunion d'analystes trimestrielle

- Plant Advanced Technologies : Assemblée générale annuelle

- Prologue (Regroupees) : Assemblée générale annuelle

- Safe (ex-Safe Orthopaedics) : Assemblée générale annuelle

- Sapmer : Assemblée générale annuelle

- Signaux Girod : Résultats du 1er semestre

- Spineguard : Assemblée générale annuelle

- Technicolor : Assemblée générale annuelle

- Theraclion : Assemblée générale annuelle

- Toosla : Assemblée générale annuelle

- Waga Energy : Assemblée générale annuelle

- Weaccess (ex Infosat) : Assemblée générale annuelle

- Witbe : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Dollar Tree Stores : Assemblée générale annuelle

- MARRIOTT INTERNATIONAL A : Paiement acompte dividendes

- Micron Technology : Résultats du 3ème trimestre

- Mondelez International : Détachement acompte dividendes

- Ross Stores : Paiement dividendes

- Simon Property Group : Paiement acompte dividendes