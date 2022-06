(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- PIB américain du premier trimestre (lecture finale). (14h30)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AB Science : Assemblée générale annuelle

- Alten : Paiement dividendes

- Capelli : Résultats annuels

- Capelli : Réunion d'analystes annuelle

- Cast : Assemblée générale annuelle

- Coheris : Assemblée générale ordinaire

- Dee Tech : Assemblée générale annuelle

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Assemblée générale annuelle

- EuropaCorp : Résultats annuels

- Europcar Mobility Group : Assemblée générale annuelle

- Fill Up Media : Introduction en bourse

- Gold by gold : Assemblée générale annuelle

- Graines Voltz : Résultats du 1er semestre

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Assemblée générale annuelle

- Haffner Energy : Résultats annuels

- Hybrigenics : Assemblée générale annuelle

- IPOSA PROPERTIES : Détachement acompte dividendes

- NEOVACS RGPT : Assemblée générale annuelle

- Noxxon Pharma : Assemblée générale annuelle

- Ober : Assemblée générale annuelle

- Octopus Biosafety (ex-Octopus Robots) : Assemblée générale ordinaire

- Octopus Biosafety (ex-Octopus Robots) : Assemblée générale annuelle

- Oncodesign : Assemblée générale annuelle

- Saint Jean Groupe (ex-Sabeton) : Paiement dividendes

- TELEVISTA (REGROUPEES) : Assemblée générale annuelle

- Tivoly : Assemblée générale ordinaire

- Trigano : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- TTI : Assemblée générale annuelle

- Txcom : Assemblée générale annuelle

- UV Germi : Assemblée générale annuelle

- Vente-Unique.com : Publication rapport semestriel

- Vergnet : Assemblée générale annuelle