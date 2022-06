(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Climat des affaires. (08h45)

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire allemand. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen manufacturier. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Acheter-Louer.fr : Assemblée générale annuelle

- Audacia : Assemblée générale annuelle

- Cogelec : Assemblée générale annuelle

- Esker : Détachement dividendes

- France Design et Création (ex-Poiray) : Assemblée générale annuelle

- Franck Deville : Assemblée générale annuelle

- Gascogne : Assemblée générale annuelle

- Gaussin : Assemblée générale annuelle

- Groupe Flo : Assemblée générale annuelle

- Hitechpros : Assemblée générale annuelle

- Le Tanneur : Assemblée générale annuelle

- Madvertise (ex-Mobile Network Group) : Assemblée générale annuelle

- Maq Admon. Urbanas : Paiement dividendes

- Maytronics (ex - MG International) : Assemblée générale annuelle

- Nanobiotix : Assemblée générale annuelle

- Neoen : Paiement dividendes

- NHOA (ex-Engie EPS) : Assemblée générale annuelle

- Ose Immuno : Assemblée générale annuelle

- Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire : Réunion d'analystes semestrielle

- Quantum Genomics : Assemblée générale annuelle

- SQLI : Assemblée générale annuelle

- Synergie : Assemblée générale annuelle

- The Blockchain Group (ex-Leadmedia) : Assemblée générale extraordinaire

- Transition Evergreen (ex Digigram) : Assemblée générale annuelle

- Valneva SE (ex-Vivalis) : Assemblée générale annuelle

- Valneva SE (ex-Vivalis) : Assemblée spéciale

- Valneva SE (ex-Vivalis) : Assemblée générale extraordinaire

- Xilam Animation : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Accenture : Résultats du 3ème trimestre

- BlackRock Inc : Paiement dividendes