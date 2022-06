(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Beneteau : Assemblée générale annuelle

- Cegedim : Assemblée générale annuelle

- DBT : Assemblée générale annuelle

- Dékuple (ex ADL Partner) : Assemblée générale annuelle

- Delta Plus Group : Assemblée générale annuelle

- DLSI : Assemblée générale annuelle

- Energisme : Assemblée générale annuelle

- Euromedis Groupe : Assemblée générale annuelle

- Finaxo Environnement : Assemblée générale annuelle

- Freelance.com : Assemblée générale annuelle

- Groupe SFPI (ex-Emme) : Assemblée générale annuelle

- HF Company : Assemblée générale annuelle

- IntegraGen : Assemblée générale annuelle

- Navya : Assemblée générale annuelle

- Pharnext : Assemblée générale annuelle

- Precia : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Assemblée générale annuelle

- Viel et Cie : Paiement dividendes

- Vogo : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- American Tower Corporation : Détachement acompte dividendes