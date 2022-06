(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Afyren : Assemblée générale annuelle

- Bigben Interactive : Assemblée spéciale

- Cerinnov : Assemblée générale annuelle

- Drone Volt : Assemblée générale annuelle

- Ecomiam : Résultats du 1er semestre

- Esker : Assemblée générale annuelle

- Fermentalg : Assemblée générale annuelle

- Fountaine Pajot : Résultats du 1er semestre

- Gevelot : Assemblée générale annuelle

- HDF : Assemblée générale annuelle

- L'Agence Automobilière : Assemblée générale annuelle

- Lucibel : Assemblée générale annuelle

- Mare Nostrum : Assemblée générale annuelle

- Mint (ex Budget Telecom) : Assemblée générale annuelle

- Onxeo (ex-BioAlliance Pharma) : Assemblée générale annuelle

- Parrot : Assemblée générale annuelle

- Roche Bobois : Assemblée générale annuelle

- SES-imagotag : Assemblée générale annuelle

- Tour Eiffel : Paiement dividendes

- Vente-Unique.com : Résultats du 1er semestre

- Vente-Unique.com : Réunion d'analystes semestrielle

- Veolia Environnement : Assemblée générale annuelle

- Viel et Cie : Détachement dividendes

- Wallix : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Coca-Cola : Détachement acompte dividendes

- CSX Corporation : Paiement acompte dividendes

- NEXTERA ENERGY : Paiement acompte dividendes