(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AST Groupe (ex - AST Promotion) : Assemblée générale annuelle

- Bourrelier Group (ex-Bricorama) : Résultats annuels

- Bourrelier Group (ex-Bricorama) : Publication rapport annuel

- Dontnod : Assemblée générale annuelle

- Europlasma : Assemblée générale annuelle

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale ordinaire

- Orange : Détachement solde dividendes

- Quadient (ex-Neopost) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- SII : Résultats annuels

- Sopra Steria Group : Détachement dividendes

- Vetoquinol : Paiement dividendes