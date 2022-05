(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- APERAM : Détachement acompte dividendes

- ARCELORMITTAL : Détachement dividendes

- Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) : Assemblée générale annuelle

- Bastide Le Confort Medical : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Cellectis : Réunion d'analystes trimestrielle

- Erytech Pharma : Réunion d'analystes trimestrielle

- Esso : Résultats du 1er trimestre

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale ordinaire

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale annuelle

- Lexibook : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Michelin : Assemblée générale annuelle

- NSC Groupe : Publication rapport annuel

- Orpea : Résultats annuels

- Orpea : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Orpea : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Orpea : Réunion d'analystes annuelle

- Orpea : Réunion d'analystes trimestrielle

- Tivoly : Chiffre d'affaires 1er trimestre

Etats-Unis :

- Costco Wholesale : Paiement acompte dividendes

- KLA-Tencor Corporation : Détachement solde dividendes

- LINDE RG : Résultats du 1er trimestre

- Pfizer : Détachement acompte dividendes

- SEAGEN INC : Assemblée générale annuelle