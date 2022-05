(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Productivité non-agricole préliminaire du premier trimestre. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Acteos : Assemblée générale annuelle

- Air France KLM : Résultats du 1er trimestre

- Airbus Group (ex-EADS) : Résultats du 1er trimestre

- Akwel (ex MGI Coutier) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- ALD : Résultats du 1er trimestre

- ALD : Réunion d'analystes trimestrielle

- ARCELORMITTAL : Résultats du 1er trimestre

- Arkema : Résultats du 1er trimestre

- Ateme : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Aurea : Réunion d'analystes annuelle

- Axa : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- BD Multimedia : Réunion d'analystes semestrielle

- Bouygues : Paiement dividendes

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Assemblée générale annuelle

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Résultats du 1er trimestre

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Résultats du 1er trimestre

- CGG (ex-CGGVeritas) : Assemblée générale annuelle

- Credit Agricole : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Delta Plus Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- EdiliziAcrobatica : Résultats du 1er trimestre

- Gaumont : Assemblée générale annuelle

- Genomic Vision : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- JCDecaux : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kaufman and Broad : Assemblée générale annuelle

- Kering (ex-PPR) : Paiement solde dividendes

- Kumulus Vape : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Legrand : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- LNA Santé : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- MaaT Pharma : Résultats du 1er trimestre

- Mercialys : Paiement dividendes

- Metabolic Explorer : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- MRM : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Rubis : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Schneider Electric : Assemblée générale annuelle

- SES : Résultats du 1er trimestre

- Societe Generale : Résultats du 1er trimestre

- Stellantis : Résultats du 1er trimestre

- Theradiag : Assemblée générale annuelle

- Valbiotis : Assemblée générale annuelle

- Valneva SE (ex-Vivalis) : Résultats du 1er trimestre

- Vilmorin et Cie : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

Etats-Unis :

- Allstate : Résultats du 1er trimestre

- BERKSHIRE HATHAWAY INC B : Résultats du 1er trimestre

- Illumina : Réunion d'analystes trimestrielle

- MetLife : Réunion d'analystes trimestrielle