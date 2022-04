(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Comptes nationaux trimestriels (première estimation) - 1er trimestre. (07h30)

- Dépenses de consommation des ménages en biens - mars. (07h30)

- Indice des prix à la consommation (résultats provisoires) - avril. (08h45)

- Indices de prix de production et d'importation de l'industrie - mars. (08h45)

- Indice de production dans les services - février. (08h45)

- Volume des ventes dans le commerce - février. (08h45)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- PIB préliminaire allemand du premier trimestre. (08h00)

- PIB préliminaire espagnol du premier trimestre. (09h00)

- PIB préliminaire italien du premier trimestre. (10h00)

- PIB préliminaire européen pour le premier trimestre. (11h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation pour le mois d'avril. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AB Science : Résultats annuels

- ABC Arbitrage : Publication rapport annuel

- Abivax : Publication rapport annuel

- Acheter-Louer.fr : Résultats annuels

- Alpha MOS : Résultats annuels

- AMA : Publication rapport annuel

- Amundi : Résultats du 1er trimestre

- Aquila : Résultats annuels

- Aquila : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Artea : Résultats annuels

- Boa Concept : Publication rapport annuel

- Chargeurs : Paiement solde dividendes

- Cibox Interactive : Publication rapport annuel

- Cogelec : Publication rapport annuel

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Publication rapport annuel

- CRCAM LANGUEDOC CCI : Résultats du 1er trimestre

- CRCAM SUD RHONE ALPES : Résultats du 1er trimestre

- DBT : Résultats annuels

- DLSI : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Résultats annuels

- DMS Imaging (ex : ASIT Biotech) : Résultats annuels

- Ecoslops : Publication rapport annuel

- Encres Dubuit : Résultats annuels

- Facephi : Assemblée générale annuelle

- Foncière Inea : Paiement dividendes

- Groupe Guillin : Réunion d'analystes annuelle

- Groupe SFPI (ex-Emme) : Publication rapport annuel

- Hopening (ex-Optimus) : Assemblée générale annuelle

- HRS : Résultats du 1er semestre

- HRS : Réunion d'analystes semestrielle

- Infotel : Publication rapport annuel

- Interparfums : Assemblée générale annuelle

- Lanson-BCC : Assemblée générale annuelle

- Le Tanneur : Résultats annuels

- Le Tanneur : Publication rapport annuel

- Lectra : Assemblée générale annuelle

- L'Oreal : Paiement dividendes

- Makheia Group : Publication rapport annuel

- Makheia Group : Résultats annuels

- Maroc Telecom : Assemblée générale annuelle

- MEDIA MAKER : Résultats annuels

- Metabolic Explorer : Publication rapport annuel

- NSE Industries (ex-ECT Industries) : Résultats annuels

- Ober : Publication rapport annuel

- Ober : Résultats annuels

- Orapi : Assemblée générale annuelle

- Poulaillon : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Proactis SA (ex-Hubwoo) : Résultats du 1er semestre

- Remy Cointreau : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Reworld Media : Assemblée générale annuelle

- Riber : Publication rapport annuel

- Riber : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Robertet : Publication rapport annuel

- Safran : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Séché Environnement : Assemblée générale annuelle

- SOCIETA EDITORIALE IL FATTO : Assemblée générale annuelle

- Sopra Steria Group : Réunion d'analystes trimestrielle

- Sopra Steria Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Spie : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Tarkett : Assemblée générale annuelle

- Tour Eiffel : Assemblée générale annuelle

- Transition Evergreen (ex Digigram) : Réunion d'analystes annuelle

- Transition Evergreen (ex Digigram) : Résultats annuels

- Waga Energy : Résultats annuels

- Xilam Animation : Publication rapport annuel

Etats-Unis :

- Abbott Laboratories : Assemblée générale annuelle

- Boeing : Assemblée générale annuelle

- Chevron : Réunion d'analystes trimestrielle

- Costco Wholesale : Détachement acompte dividendes

- Honeywell : Réunion d'analystes trimestrielle