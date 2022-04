(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Alchimie : Résultats annuels

- Altamir : Assemblée générale annuelle

- Argan : Paiement dividendes

- AudioValley : Résultats annuels

- Bic : Résultats du 1er trimestre

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Assemblée générale annuelle

- Colas : Assemblée générale annuelle

- Credit Agricole Nord de France : Assemblée générale annuelle

- Credit Agricole Nord de France : Assemblée générale ordinaire

- Danone : Assemblée générale annuelle

- Exel Industries : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- FDJ : Assemblée générale annuelle

- Figeac Aéro : Assemblée générale annuelle

- Generix Group (regroupees) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- HighCo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kerlink : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Klepierre : Assemblée générale annuelle

- La Française de l'Energie : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Lagardere : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- LVMH : Détachement solde dividendes

- M6 Metropole Television : Assemblée générale annuelle

- M6 Metropole Television : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Manitou : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Median Technologies : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Michelin : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Orange : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Séché Environnement : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sidetrade : Résultats annuels

- SMCP : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Société Française de Casinos (ex La Tete dans les Nuages) : Assemblée générale annuelle

- SQLI : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sword Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Teleperformance : Détachement dividendes

- UV Germi : Résultats annuels

- Valeo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Vinci : Détachement dividendes

Etats-Unis :

- 3M - Minnesota Mining & Manufacturing : Réunion d'analystes trimestrielle

- Bank of America : Assemblée générale annuelle

- Citigroup : Assemblée générale annuelle

- General Motors : Résultats du 1er trimestre

- Microsoft : Réunion d'analystes trimestrielle

- Microsoft : Résultats du 3ème trimestre

- Mondelez International : Résultats du 1er trimestre

- Visa Inc : Réunion d'analystes semestrielle

- Visa Inc : Résultats du 1er semestre

- Wells Fargo : Assemblée générale annuelle