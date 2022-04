(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Albioma (ex-Sechilienne-Sidec) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Amplitude Surgical : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Aubay : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Balyo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Boiron : Résultats du 1er trimestre

- Bureau Veritas : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Carmila : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Christian Dior : Assemblée générale annuelle

- Cibox Interactive : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Cibox Interactive : Résultats annuels

- Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Publication rapport annuel

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Assemblée générale annuelle

- Covivio Hotels (ex Fonciere des Murs) : Résultats du 1er trimestre

- CRCAM LANGUEDOC CCI : Paiement dividendes

- Damartex : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Edenred : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Engie (ex-GDF SUEZ) : Assemblée générale annuelle

- Eurofins Scientific : Résultats du 1er trimestre

- FDJ : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Fnac Darty : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Fnac Darty : Réunion d'analystes trimestrielle

- Focus Entertainment (ex-Focus Home Interactive) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Gecina : Assemblée générale annuelle

- Gecina : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Genomic Vision : Résultats annuels

- Gensight : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Getlink (ex Eurotunnel) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- GL Events : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Groupe Gorgé : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Groupe Open : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- GTT : Résultats du 1er trimestre

- GTT : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Guerbet : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Immersion : Résultats du 1er semestre

- Immobiliere Dassault : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Ipsos : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kalray : Résultats annuels

- Kering (ex-PPR) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Linedata Services : Résultats annuels

- Linedata Services : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- L'Oreal : Assemblée générale annuelle

- LVMH : Assemblée générale annuelle

- Mauna Kea : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Mauna Kea : Résultats annuels

- Maurel & Prom : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Median Technologies : Résultats annuels

- Micropole : Résultats annuels

- Orapi : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Plastic Omnium : Assemblée générale annuelle

- Rexel : Assemblée générale annuelle

- Rexel : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sartorius Stedim Biotech : Résultats du 1er trimestre

- Savencia : Assemblée générale annuelle

- SES : Paiement dividendes

- Showroomprivé : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Somfy : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Tikehau : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Verallia : Réunion d'analystes trimestrielle

- Voyageurs du Monde : Résultats annuels

- Witbe : Réunion d'analystes annuelle

- Witbe : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Lockheed Martin : Assemblée générale annuelle