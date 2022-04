(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail aux Etats-Unis. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Altheora (ex-Mecelec) : Publication rapport annuel

- Baikowski : Résultats annuels

- Boostheat : Résultats annuels

- Boostheat : Réunion d'analystes annuelle

- Catering International Services : Résultats annuels

- Catering International Services : Réunion d'analystes annuelle

- DNXCorp : Résultats annuels

- Emova Group (ex-Monceau Fleurs) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- HDF : Résultats annuels

- Hermes International : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Iervolino and Lady Bacardi Entertainment : Assemblée générale annuelle

- ISPD Network (ex-Antevenio) : Résultats annuels

- Itesoft : Résultats annuels

- Kaufman and Broad : Résultats du 1er trimestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats annuels

- Maytronics (ex - MG International) : Publication rapport annuel

- Obiz : Réunion d'analystes annuelle

- OVH : Résultats du 1er semestre

- Sensorion : Assemblée générale extraordinaire

- Somfy : Publication rapport annuel

- Teleperformance : Assemblée générale annuelle

- TF1 : Assemblée générale annuelle

- Thermador Groupe : Paiement dividendes

- Virbac : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Vranken-Pommery Monopole : Publication rapport annuel

Etats-Unis :

- Goldman Sachs : Résultats du 1er trimestre