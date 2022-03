(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB final britannique du quatrième trimestre. (08h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Advicenne : Résultats annuels

- Altheora (ex-Mecelec) : Résultats annuels

- Amoeba : Résultats annuels

- Arcure : Résultats annuels

- Colas : Publication rapport annuel

- Delta Drone : Résultats annuels

- DLSI : Résultats annuels

- Eduniversal (ex-SMBG) : Assemblée générale annuelle

- Egide : Réunion d'analystes annuelle

- Fiducial Office Solutions : Assemblée générale annuelle

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Assemblée générale annuelle

- Group Sfit (Thomson Computing) : Résultats annuels

- Group Sfit (Thomson Computing) : Publication rapport annuel

- Groupe Open : Réunion d'analystes annuelle

- Kerlink : Résultats annuels

- LNA Santé : Réunion d'analystes annuelle

- Lysogène : Résultats annuels

- Madvertise (ex-Mobile Network Group) : Assemblée générale ordinaire

- Madvertise (ex-Mobile Network Group) : Assemblée générale annuelle

- Maison Clio Blue : Assemblée générale annuelle

- Metabolic Explorer : Résultats annuels

- Munic : Résultats annuels

- Navya : Résultats annuels

- Neolife : Assemblée générale mixte

- Neolife : Résultats annuels

- Netgem : Résultats annuels

- Pierre et Vacances Center Parcs : Assemblée générale annuelle

- Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire : Assemblée générale annuelle

- Renault : Assemblée générale annuelle

- Smalto : Assemblée générale annuelle

- SOCIETA EDITORIALE IL FATTO : Résultats annuels

- Synergie : Réunion d'analystes annuelle

- UTI Group : Résultats annuels

- Vranken-Pommery Monopole : Résultats annuels

- Xilam Animation : Résultats annuels