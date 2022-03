(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (15h00)

- Promesses de ventes de logements. (15h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- PIB final espagnol. (09h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- 2CRSI : Assemblée générale annuelle

- Acteos : Publication rapport annuel

- Aramis : Assemblée générale annuelle

- Biosynex : Réunion d'analystes annuelle

- Cegedim : Réunion d'analystes annuelle

- Credit Agricole de Touraine Poitou : Assemblée générale annuelle

- CS Group (ex-CS - Communication et Systemes) : Résultats annuels

- Emova Group (ex-Monceau Fleurs) : Assemblée générale annuelle

- Esker : Réunion d'analystes annuelle

- Fonciere Atland (ex - Tanneries de France) : Publication rapport annuel

- Lanson-BCC : Publication rapport annuel

- Memscap (regroupees) : Résultats annuels

- Paragon ID : Résultats du 1er semestre

- Pharmagest Inter@ctive : Résultats annuels

- Planet Media (ex-Planet.fr) : Assemblée générale annuelle

- Viel et Cie : Résultats annuels

- Wallix : Réunion d'analystes annuelle