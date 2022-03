(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Climat des affaires. (08h45)

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (14h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (14h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (14h45)

- Commandes de biens durables. (15h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (16h00)

Europe :

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire allemand. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire des services pour la zone euro. (10h00)

- Indice PMI préliminaire britannique des services. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Afyren : Résultats annuels

- Agripower : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- APERAM : Paiement acompte dividendes

- Argan : Assemblée générale annuelle

- Ateme : Réunion d'analystes annuelle

- Ateme : Résultats annuels

- Aubay : Réunion d'analystes annuelle

- Axway : Publication rapport annuel

- Biosynex : Résultats annuels

- Burelle : Résultats annuels

- Cegedim : Résultats annuels

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Résultats annuels

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Assemblée générale annuelle

- Credit Agricole Loire Haute Loire : Assemblée générale annuelle

- Crossject : Résultats annuels

- Esker : Résultats annuels

- Esso : Résultats annuels

- Evolis : Résultats annuels

- Guerbet : Réunion d'analystes annuelle

- Guillemot Corporation : Résultats annuels

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Réunion d'analystes annuelle

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Résultats annuels

- Iervolino and Lady Bacardi Entertainment : Résultats annuels

- Innate Pharma : Résultats annuels

- Innate Pharma : Réunion d'analystes annuelle

- IT Link : Résultats annuels

- La Française de l'Energie : Résultats du 1er semestre

- Lacroix : Réunion d'analystes annuelle

- Lacroix : Résultats annuels

- Poulaillon : Assemblée générale annuelle

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Assemblée générale annuelle

- Roche Bobois : Réunion d'analystes annuelle

- Roche Bobois : Résultats annuels

- Signaux Girod : Assemblée générale annuelle

- Valneva SE (ex-Vivalis) : Résultats annuels

- Vetoquinol : Résultats annuels

- Visiativ : Réunion d'analystes annuelle

- Voltalia : Résultats annuels

- Wallix : Résultats annuels

- Wedia : Résultats annuels

Etats-Unis :

- TRIP COM GROUP LTD : Résultats annuels