(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Bastide Le Confort Medical : Assemblée générale mixte

- Capelli : Résultats du 1er semestre

- Capelli : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Figeac Aéro : Résultats du 1er semestre

- Graines Voltz : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Magillem Design Services : Assemblée générale annuelle

- Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire : Réunion d'analystes annuelle

- Vilmorin et Cie : Paiement dividendes

Etats-Unis :

- Coca-Cola : Paiement acompte dividendes

- CSX Corporation : Paiement solde dividendes

- McDonald's : Paiement solde dividendes