(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Electricite et Eaux de Madagascar (ex-Viktoria Invest) : Assemblée générale annuelle

- Immobiliere Parisienne de la Perle et des Pierres Precieuses : Assemblée générale annuelle

- Metabolic Explorer : Assemblée générale ordinaire

- Vilmorin et Cie : Assemblée générale annuelle

- Visiomed : Assemblée générale extraordinaire

Etats-Unis :

- Chevron : Paiement acompte dividendes

- Target : Paiement acompte dividendes

- Walmart Inc. : Détachement solde dividendes