(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (13h15)

- PMI composite final américain. (14h45)

- Indice Markit PMI américain final des services. (14h45)

- Commandes finales de biens durables. (15h00)

- Commandes industrielles américaines. (15h00)

- Indice ISM des services américains. (15h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (19h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (19h30)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- APERAM : Résultats du 3ème trimestre

- Auplata Mining Group (ex-Auplata) : Publication rapport semestriel

- Believe : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Believe : Réunion d'analystes trimestrielle

- Credit Agricole Ile de France : Résultats du 3ème trimestre

- Eiffage : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Fermentalg : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Forsee Power : Introduction en bourse

- Neurones : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Nexans : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- NRJ Group : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Orpea : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Selectirente : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Sogeclair : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Teleperformance : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Vicat : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

Etats-Unis :

- Electronic Arts : Résultats du 1er semestre

- Electronic Arts : Réunion d'analystes semestrielle

- Lowe's Companies : Paiement acompte dividendes

- MARRIOTT INTERNATIONAL A : Réunion d'analystes trimestrielle

- MARRIOTT INTERNATIONAL A : Résultats du 3ème trimestre

- MATCH GROUP : Réunion d'analystes trimestrielle

- MetLife : Résultats du 3ème trimestre