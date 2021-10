(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice des prix à la consommation - résultats définitifs de septembre. (08h45)

- Créations d'entreprises - septembre. (08h45)

- Indice de référence des loyers - troisième trimestre. (08h45)

- Réserves nettes de change - septembre. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice italien final des prix à la consommation. (10h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Agripower : Résultats annuels

- Agripower : Réunion d'analystes annuelle

- Antevenio : Résultats du 1er semestre

- Audacia : Introduction en bourse

- Cogra : Assemblée générale annuelle

- Delta Plus Group : Assemblée générale mixte

- Eurogerm : Résultats du 1er semestre

- Le Tanneur : Résultats du 1er semestre

- Les agences de Papa : Assemblée générale extraordinaire

- Lucibel : Résultats du 1er semestre

- NH Theraguix : Introduction en bourse

- Paulic Meunerie : Réunion d'analystes semestrielle

- Pharnext : Résultats du 1er semestre

- Poujoulat : Paiement dividendes

- Thermador Groupe : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Wallix : Réunion d'analystes semestrielle

Etats-Unis :

- Abbott Laboratories : Détachement acompte dividendes

- AbbVie : Détachement acompte dividendes

- American Tower Corporation : Paiement acompte dividendes

- Dr Pepper Snapple Group : Paiement acompte dividendes

- Thermo Fisher Scientific Inc. : Paiement acompte dividendes