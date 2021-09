(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice des prix à la consommation - résultats provisoires. (08h45)

- Indices de prix de production et d'importation de l'industrie. (08h45)

Etats-Unis :

- PIB final américain du deuxième trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- PIB final britannique. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AB Science : Résultats du 1er semestre

- Abivax : Publication rapport semestriel

- Advicenne : Résultats du 1er semestre

- Amoeba : Résultats du 1er semestre

- Ashler et Manson : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Carbios : Résultats du 1er semestre

- Cogelec : Réunion d'analystes semestrielle

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Publication rapport semestriel

- Delta Drone : Résultats du 1er semestre

- Diageo : Assemblée générale annuelle

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Résultats du 1er semestre

- Egide : Publication rapport semestriel

- Enensys Technologies : Résultats du 1er semestre

- France Design et Création (ex-Poiray) : Assemblée générale annuelle

- Generix Group (regroupees) : Assemblée générale annuelle

- Groupe JAJ : Assemblée générale annuelle

- Groupe Plus-Values : Assemblée générale annuelle

- HF Company : Résultats du 1er semestre

- Hitechpros : Paiement dividendes

- Infoclip : Assemblée générale annuelle

- IRD Nord Pas de Calais : Résultats du 1er semestre

- Mare Nostrum : Réunion d'analystes semestrielle

- Metabolic Explorer : Résultats du 1er semestre

- Metabolic Explorer : Publication rapport semestriel

- Neolife : Résultats du 1er semestre

- NHOA (ex-Engie EPS) : Résultats du 1er semestre

- O2i : Publication rapport semestriel

- O2i : Résultats du 1er semestre

- Oncodesign : Publication rapport semestriel

- Precia : Publication rapport semestriel

- Prismaflex International : Assemblée générale annuelle

- Proactis SA (ex-Hubwoo) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Riber : Résultats du 1er semestre

- Robertet : Publication rapport semestriel

- Soditech : Publication rapport semestriel

- Solutions 30 (ex PC30) : Réunion d'analystes semestrielle

- Theranexus : Résultats du 1er semestre

- Theravet : Résultats du 1er semestre

- Tipiak : Publication rapport semestriel

- TPSH : Assemblée générale annuelle

- Transition Evergreen (ex-Digigram) : Publication rapport semestriel

- TTI : Résultats du 1er semestre

- Valbiotis : Résultats du 1er semestre

- Xilam Animation : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Xilam Animation : Réunion d'analystes semestrielle

Etats-Unis :

- Mondelez International : Détachement acompte dividendes

- Paychex : Réunion d'analystes trimestrielle

- Paychex : Résultats du 1er trimestre

- Simon Property Group : Paiement acompte dividendes

- Verisk Analytics Inc. : Paiement acompte dividendes