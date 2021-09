(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Indice britannique du prix des maisons. (08h00)

- Indice flash espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Taux de chômage mensuel italien. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- 1000mercis : Résultats du 1er semestre

- Adeunis : Assemblée générale annuelle

- Alan Allman Associates (ex Verneuil Finance) : Publication rapport semestriel

- Aurea : Résultats du 1er semestre

- Aures Technologies : Résultats du 1er semestre

- Baikowski : Résultats du 1er semestre

- Beneteau : Résultats du 1er semestre

- Cibox Interactive : Publication rapport semestriel

- Cogelec : Résultats du 1er semestre

- Coheris : Résultats du 1er semestre

- Genfit : Résultats du 1er semestre

- Graines Voltz : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Publication rapport semestriel

- Invibes Advertising : Résultats du 1er semestre

- Lacroix : Réunion d'analystes semestrielle

- Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats du 1er semestre

- Novacyt : Assemblée générale annuelle

- Oeneo : Assemblée générale annuelle

- SOCIETA EDITORIALE IL FATTO : Résultats du 1er semestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Résultats du 1er semestre

- Upergy (ex-VDI Group) : Réunion d'analystes semestrielle

- Vogo : Réunion d'analystes semestrielle

- Xilam Animation : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- FOX RG-B-WI : Paiement solde dividendes

- Gilead Sciences : Paiement acompte dividendes

- Philip Morris International : Détachement acompte dividendes