(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice britannique du prix des maisons. (10h30)

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Indice britannique des indicateurs avancés. (15h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Ashler et Manson : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Assystem : Résultats du 1er semestre

- Aubay : Résultats du 1er semestre

- Believe : Résultats du 1er semestre

- Carmat : Résultats du 1er semestre

- Courtois : Résultats du 1er semestre

- Drone Volt : Résultats du 1er semestre

- Drone Volt : Réunion d'analystes semestrielle

- Groupe Crit : Réunion d'analystes semestrielle

- Groupe Partouche : Résultats du 3ème trimestre

- Haulotte Group : Résultats du 1er semestre

- Innate Pharma : Résultats du 1er semestre

- Innate Pharma : Réunion d'analystes semestrielle

- Kalray : Résultats du 1er semestre

- LNA Santé : Résultats du 1er semestre

- NSC Groupe : Résultats du 1er semestre

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Résultats du 1er semestre

- Spineguard : Résultats du 1er semestre

- Tikehau : Résultats du 1er semestre

- Tivoly : Résultats du 1er semestre

- Virbac : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Altria Group : Détachement acompte dividendes

- Coca-Cola : Détachement acompte dividendes

- CSX Corporation : Paiement acompte dividendes

- Gilead Sciences : Détachement acompte dividendes

- MetLife : Paiement acompte dividendes

- NXP SEMICONDUCTORS : Détachement acompte dividendes

- Thermo Fisher Scientific Inc. : Détachement acompte dividendes

- Verisk Analytics Inc. : Détachement acompte dividendes

- Xcel Energy : Détachement acompte dividendes