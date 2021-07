Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PIB flash en France. (07h30)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice du coût de l'emploi. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- PIB préliminaire italien. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- PIB européen préliminaire. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Adthink : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Air France KLM : Résultats du 1er semestre

- Altareit : Résultats du 1er semestre

- Amundi : Résultats du 1er semestre

- APERAM : Résultats du 1er semestre

- Aquila : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Bigben Interactive : Assemblée générale annuelle

- BNP Paribas : Résultats du 1er semestre

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- CRCAM MORBIHAN CCI : Résultats du 1er semestre

- CRCAM NORMANDIE-SEINE : Résultats du 1er semestre

- Credit Agricole Nord de France : Résultats du 1er semestre

- Engie (EX GDF SUEZ) : Résultats du 1er semestre

- EssilorLuxottica : Résultats du 1er semestre

- Euronext : Réunion d'analystes semestrielle

- Eutelsat : Résultats annuels

- Fonciere Atland (ex - Tanneries de France) : Résultats du 1er semestre

- Hermes International : Résultats du 1er semestre

- LafargeHolcim : Résultats du 1er semestre

- Legrand : Résultats du 1er semestre

- Mersen : Résultats du 1er semestre

- Mint (ex Budget Telecom) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- MRM : Résultats du 1er semestre

- Nacon : Assemblée générale annuelle

- Neoen : Résultats du 1er semestre

- Netgem : Résultats du 1er semestre

- ONE EXPERIENCE : Assemblée générale annuelle

- Patrimoine et Commerce : Paiement dividendes

- Recylex : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Renault : Résultats du 1er semestre

- Riber : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Schneider Electric : Résultats du 1er semestre

- Showroomprivé : Réunion d'analystes semestrielle

- Thermador Groupe : Résultats du 1er semestre

- UTI Group : Résultats du 1er semestre

- Vinci : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Colgate-Palmolive : Résultats du 1er semestre

- IDEXX LABS : Réunion d'analystes semestrielle

- IDEXX LABS : Résultats du 1er semestre

- Procter & Gamble : Résultats annuels

- Procter & Gamble : Réunion d'analystes annuelle