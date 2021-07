Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Amplitude Surgical : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Artefact (ex-Netbooster) : Résultats du 1er semestre

- Balyo : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Bourse Direct : Résultats du 1er semestre

- Cogelec : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Damartex : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Dassault Aviation : Résultats du 1er semestre

- EDF : Assemblée générale annuelle

- Enensys Technologies : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Gecina : Résultats du 1er semestre

- Getlink (ex Eurotunnel) : Résultats du 1er semestre

- GL Events : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Groupe Open : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Guerbet : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- ID Logistics : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Kerlink : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ldlc : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Lisi : Résultats du 1er semestre

- Lisi : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Mauna Kea : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Maurel & Prom : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Oeneo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- OL Groupe : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Orapi : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Prismaflex International : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Remy Cointreau : Assemblée générale annuelle

- Roche Bobois : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- STEF : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- TECHNIP ENERGIES : Réunion d'analystes semestrielle

- TECHNIP ENERGIES : Résultats du 1er semestre

- TechnipFMC : Réunion d'analystes semestrielle

- Tivoly : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Valeo : Résultats du 1er semestre

- Visiomed : Assemblée générale annuelle

- Wallix : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Xilam Animation : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- AT&T : Réunion d'analystes semestrielle

- AT&T : Résultats du 1er semestre

- Capital One Financial : Réunion d'analystes semestrielle

- Capital One Financial : Résultats du 1er semestre

- DOW RG-WI : Résultats du 1er semestre

- Intel Corporation : Résultats du 1er semestre