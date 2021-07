Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abeo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Abeo : Assemblée générale annuelle

- Alchimie : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Alstom : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Boiron : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- FIPP - Financiere et Industrielle de Petrole et de Pharmacie : Assemblée générale annuelle

- GeNeuro : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- HighCo : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- IGE+XAO : Résultats du 1er semestre

- Interparfums : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- La Française de l'Energie : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Laurent Perrier : Assemblée générale annuelle

- LNA Santé : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Mastrad : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Nanobiotix : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Neolife : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Pierre et Vacances Center Parcs : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Remy Cointreau : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sidetrade : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Somfy : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Virbac : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Intuitive Surgical : Réunion d'analystes semestrielle

- Intuitive Surgical : Résultats du 1er semestre

- Netflix : Résultats du 1er semestre

- Philip Morris International : Résultats du 1er semestre

- Travelers Companies : Réunion d'analystes semestrielle

- Travelers Companies : Résultats du 1er semestre