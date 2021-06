Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- PIB final britannique. (10h30)

- Balance britannique des comptes courants. (10h30)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AB Science : Assemblée générale annuelle

- Acheter-Louer.fr : Assemblée générale annuelle

- Adomos : Assemblée générale annuelle

- Aleph Finance Group : Publication rapport annuel

- Arthur Maury : Assemblée générale annuelle

- Ashler et Manson : Assemblée générale annuelle

- Auplata Mining Group (ex-Auplata) : Assemblée générale annuelle

- Baccarat : Assemblée générale annuelle

- Barbara Bui : Assemblée générale annuelle

- Cecurity.com : Assemblée générale annuelle

- CIOA : Assemblée générale annuelle

- Coheris : Assemblée générale annuelle

- Cybergun : Assemblée générale annuelle

- EO2 : Résultats annuels

- Eurogerm : Assemblée générale annuelle

- Europcar Mobility Group : Assemblée générale annuelle

- Financière Marjos (ex-Clayeux) : Assemblée générale annuelle

- Galeo Concept : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Publication rapport semestriel

- Genomic Vision : Assemblée générale annuelle

- Gour Medical : Assemblée générale annuelle

- Graines Voltz : Résultats du 1er semestre

- Groupe AG3i : Assemblée générale annuelle

- Groupe Partouche : Résultats du 1er semestre

- Hopening (ex-Optimus) : Assemblée générale annuelle

- IDI : Détachement dividendes

- Idsud : Assemblée générale annuelle

- Intrasense : Assemblée générale annuelle

- IT Link : Assemblée générale annuelle

- KKO International : Assemblée générale annuelle

- Lagardere : Assemblée générale annuelle

- Les Constructeurs du Bois : Assemblée générale annuelle

- Lexibook : Réunion d'analystes annuelle

- Lexibook : Résultats annuels

- Lucibel : Assemblée générale annuelle

- M2i : Assemblée générale annuelle

- Makheia Group : Assemblée générale annuelle

- Marie Brizard Wine & Spirits : Assemblée générale annuelle

- Méthanor : Assemblée générale annuelle

- Monfinancier (ex-Allo Finance) : Assemblée générale annuelle

- MRM : Détachement dividendes

- O2i : Assemblée générale annuelle

- Ordissimo : Assemblée générale annuelle

- Pharnext : Assemblée générale annuelle

- Piscines Desjoyaux : Résultats du 1er semestre

- Piscines Desjoyaux : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Prologue (Regroupees) : Assemblée générale annuelle

- Rougier : Assemblée générale annuelle

- Savonnerie de Nyons : Détachement dividendes

- Scor SE : Assemblée générale annuelle

- Selcodis (ex - Supervox) : Assemblée générale annuelle

- Spineguard : Assemblée générale annuelle

- STE DE CONSEIL EN EXTERNALISAT : Assemblée générale annuelle

- Suez : Paiement dividendes

- Suez : Assemblée générale annuelle

- Tayninh : Assemblée générale annuelle

- The Blockchain Group (ex-Leadmedia) : Assemblée générale annuelle

- Theraclion : Détachement dividendes

- Toutabo : Assemblée générale annuelle

- Trigano : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- TTI : Assemblée générale annuelle

- Ucar : Paiement dividendes

- Umalis : Assemblée générale annuelle

- Uniti : Assemblée générale annuelle

- Vente-Unique.com : Publication rapport semestriel

- Videlio (ex-IEC Professionnel Media) : Assemblée générale annuelle

- Weaccess (ex Infosat) : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Micron Technology : Réunion d'analystes trimestrielle

- Micron Technology : Résultats du 3ème trimestre

- Ross Stores : Paiement acompte dividendes

- Travelers Companies : Paiement acompte dividendes