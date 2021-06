Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice des prix de l'immobilier de la NAHB. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice flash espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Taux de chômage mensuel italien. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Alpha MOS : Assemblée générale annuelle

- Altarea : Assemblée générale annuelle

- Altareit : Assemblée générale annuelle

- Amundi : Assemblée générale annuelle

- Aurea : Assemblée générale annuelle

- Boa Concept : Introduction en bourse

- Cibox Interactive : Assemblée générale annuelle

- Dolfines (ex-Dietswell Engineering) : Assemblée générale annuelle

- Eaux de Royan : Assemblée générale annuelle

- Eos imaging : Assemblée générale annuelle

- Europlasma : Assemblée générale annuelle

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale annuelle

- Foncière 7 Investissement (ex-LCX Leblanc Chromex) : Assemblée générale annuelle

- Gold by gold : Assemblée générale annuelle

- Installux : Paiement dividendes

- Itesoft : Assemblée générale annuelle

- News Invest (regroupees) : Assemblée générale annuelle

- NR21 : Assemblée générale annuelle

- Octopus Biosafety (ex-Octopus Robots) : Assemblée générale annuelle

- Osmozis : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Pharmagest Inter@ctive : Assemblée générale annuelle

- Signaux Girod : Publication rapport semestriel

- Simo International : Assemblée générale annuelle

- Tera : Assemblée générale annuelle

- Txcom : Assemblée générale annuelle

- Wendel : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Gilead Sciences : Paiement acompte dividendes

- Goldman Sachs : Paiement acompte dividendes

- UnitedHealth Group : Paiement acompte dividendes