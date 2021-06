Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Acheter-Louer.fr : Assemblée générale extraordinaire

- ADL Partner : Paiement dividendes

- Adthink : Assemblée générale annuelle

- Artefact (ex-Netbooster) : Assemblée générale annuelle

- ArtMarket.com (ex-Artprice.com) : Assemblée générale annuelle

- AST Groupe (ex - AST Promotion) : Paiement dividendes

- Bureau Veritas : Assemblée générale annuelle

- Cabasse Group (ex-AwoX) : Assemblée générale annuelle

- CNIM - Constructions Industrielles de la Mediterranee : Assemblée générale annuelle

- Crossject : Assemblée générale annuelle

- Docks Petroles d'Ambes : Paiement dividendes

- Ecomiam : Réunion d'analystes semestrielle

- Enertime : Assemblée générale annuelle

- Engie (EX GDF SUEZ) : Assemblée générale annuelle

- Engie EPS (ex-Electro Power Systems) : Assemblée générale annuelle

- Erytech Pharma : Assemblée générale annuelle

- Eurasia Foncière Investissements (ex MB retail Europe) : Assemblée générale annuelle

- Eurasia Groupe : Assemblée générale annuelle

- EuropaCorp : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Résultats du 1er semestre

- Groupe Gorgé : Paiement dividendes

- Groupe Parot : Assemblée générale annuelle

- Hoteliere Immobiliere de Nice : Assemblée générale annuelle

- IDS : Assemblée générale annuelle

- Intexa - International Textiles Associes : Assemblée générale annuelle

- IPOSA PROPERTIES : Paiement acompte dividendes

- Jacquet Metals (ex - IMS - International Metal Service) : Assemblée générale annuelle

- Lysogène : Assemblée générale annuelle

- Micropole : Assemblée générale annuelle

- NSE Industries (ex-ECT Industries) : Assemblée générale annuelle

- Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire : Réunion d'analystes semestrielle

- Riber : Assemblée générale annuelle

- Savonnerie de Nyons : Assemblée générale annuelle

- StreamWIDE : Assemblée générale annuelle

- Tipiak : Réunion d'analystes annuelle

- Virbac : Paiement dividendes

- Vivendi : Paiement dividendes

- Well (ex-Krief Group) : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Paychex : Réunion d'analystes annuelle

- Paychex : Résultats annuels