Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Aures Technologies : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Assemblée générale annuelle

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Paiement dividendes

- Envea (ex Environnement SA) : Assemblée générale annuelle

- ESI Group : Assemblée générale annuelle

- Groupe Guillin : Détachement dividendes

- Hopium : Assemblée générale annuelle

- IDI : Assemblée générale annuelle

- Iliad : Détachement dividendes

- Installux : Assemblée générale annuelle

- IRD Nord Pas de Calais : Assemblée générale annuelle

- Kerlink : Assemblée générale ordinaire

- Kerlink : Assemblée générale annuelle

- Pherecydes Pharma : Assemblée générale annuelle

- Prismaflex International : Réunion d'analystes annuelle

- Theraclion : Assemblée générale annuelle

- Tipiak : Assemblée générale annuelle

- Ucar : Assemblée générale annuelle

- Vivendi : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- MasterCard : Assemblée générale annuelle