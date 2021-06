Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

- PMI britannique de la construction. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abivax : Assemblée générale annuelle

- Alten : Paiement dividendes

- Capgemini : Paiement dividendes

- CS Group (ex-CS - Communication et Systemes) : Assemblée générale annuelle

- Devoteam : Assemblée générale annuelle

- Docks Petroles d'Ambes : Assemblée générale annuelle

- Frey : Paiement dividendes

- Getlink (ex Eurotunnel) : Paiement dividendes

- Groupe Crit : Assemblée générale annuelle

- Hoffmann Green Cement : Assemblée générale annuelle

- Kaufman and Broad : Paiement dividendes

- Korian : Détachement dividendes

- Maisons du Monde : Assemblée générale annuelle

- Natixis : Paiement dividendes

- Navya : Assemblée générale annuelle

- Selectirente : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Assemblée générale annuelle

- UV Germi : Assemblée générale annuelle

- Vogo : Assemblée générale annuelle