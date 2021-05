Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Europe :

- Indice flash espagnol des prix à la consommation. (09h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Bic : Détachement dividendes

- Bigben Interactive : Résultats annuels

- Eduniversal (ex-SMBG) : Assemblée générale annuelle

- Faurecia : Assemblée générale annuelle

- Fauvet Girel : Assemblée générale annuelle

- FIPP - Financiere et Industrielle de Petrole et de Pharmacie : Publication rapport annuel

- Foncière Paris Nord (ex-ADT SIIC) : Publication rapport annuel

- Getlink (ex Eurotunnel) : Détachement dividendes

- Graines Voltz : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- ID Logistics : Assemblée générale annuelle

- Ipsen : Détachement dividendes

- Nacon : Résultats annuels

- NSC Groupe : Publication rapport annuel

- Safran : Détachement dividendes

- Winfarm : Assemblée générale annuelle

- Worldline : Autres assemblées

Etats-Unis :

- CSX Corporation : Détachement acompte dividendes