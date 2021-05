Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Air France KLM : Assemblée générale mixte

- Akwel (ex MGI Coutier) : Assemblée générale annuelle

- Arkema : Détachement dividendes

- BNP Paribas : Paiement dividendes

- Bollore : Assemblée générale annuelle

- Bone Therapeutics : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Capelli : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Carrefour : Détachement dividendes

- Compagnie des Alpes : Résultats du 1er semestre

- Compagnie Lebon : Assemblée générale annuelle

- Dassault Systemes : Assemblée générale annuelle

- Engie (EX GDF SUEZ) : Paiement dividendes

- Financiere de l'Odet : Assemblée générale annuelle

- Foncière 7 Investissement (ex-LCX Leblanc Chromex) : Assemblée générale annuelle

- Genoway : Assemblée générale mixte

- LDC : Réunion d'analystes annuelle

- LDC : Résultats annuels

- Legrand : Assemblée générale annuelle

- Netgem : Assemblée générale annuelle

- Osmozis : Réunion d'analystes semestrielle

- Publicis : Assemblée générale annuelle

- Quadient (ex-Neopost) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Paiement dividendes

- Safran : Assemblée générale annuelle

- Safran : Assemblée générale mixte

- Sopra Steria Group : Assemblée générale annuelle

- Transgene : Assemblée générale annuelle

- Unibel : Paiement dividendes

- Union Financiere de France : Paiement dividendes

- Valeo : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Amazon.com : Assemblée générale annuelle