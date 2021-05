Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Actia Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Actia Group : Assemblée générale annuelle

- Adocia : Assemblée générale annuelle

- Arkema : Assemblée générale annuelle

- Balyo : Assemblée générale annuelle

- Bouygues : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Capgemini : Assemblée générale annuelle

- Chemins de Fer Departementaux : Assemblée générale ordinaire

- Colas : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Dassault Aviation : Paiement dividendes

- Derichebourg : Résultats du 1er semestre

- Electricite de Strasbourg : Détachement dividendes

- Electricite de Strasbourg : Assemblée générale annuelle

- Elior : Résultats du 1er semestre

- Elis : Assemblée générale annuelle

- Engie (EX GDF SUEZ) : Assemblée générale annuelle

- Eurazeo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Euroland Corporate : Assemblée générale annuelle

- Fonciere Atland (ex - Tanneries de France) : Assemblée générale annuelle

- HighCo : Détachement dividendes

- JCDecaux : Assemblée générale annuelle

- Mersen : Assemblée générale annuelle

- NRJ Group : Assemblée générale annuelle

- Paref : Assemblée générale annuelle

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Assemblée générale annuelle

- Seb : Assemblée générale annuelle

- Thales : Paiement solde dividendes

- UTI Group : Assemblée générale annuelle

- Vallourec : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Valneva SE (ex-Vivalis) : Résultats du 1er trimestre

- Worldline : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Altria Group : Assemblée générale annuelle

- Applied Materials : Résultats du 1er semestre

- Caterpillar : Paiement acompte dividendes

- CDW CORP (NEW) : Assemblée générale annuelle

- DEXCOM : Assemblée générale annuelle

- Home Depot : Assemblée générale annuelle