Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Alstom : Résultats annuels

- Altamir : Résultats du 1er trimestre

- Aubay : Assemblée générale annuelle

- Aures Technologies : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Axa : Paiement dividendes

- BEL (ex-Fromageries Bel) : Assemblée générale annuelle

- Beneteau : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- BNP Paribas : Assemblée générale annuelle

- Claranova : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Claranova : Résultats du 3ème trimestre

- Dassault Aviation : Assemblée générale annuelle

- Edenred : Assemblée générale annuelle

- Eiffage : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Euronext : Assemblée générale annuelle

- Eutelsat : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Fermentalg : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Frey : Assemblée générale annuelle

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Assemblée générale annuelle

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Assemblée générale mixte

- Innate Pharma : Réunion d'analystes trimestrielle

- Innate Pharma : Résultats du 1er trimestre

- IT Link : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Jacques Bogart : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Keyrus : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Lacroix : Assemblée générale annuelle

- Metalliance : Assemblée générale annuelle

- Neoen : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Ober : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Prismaflex International : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Résultats du 1er trimestre

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Solvay : Assemblée générale annuelle

- Sword Group : Paiement dividendes

- Ubisoft : Résultats annuels

- Unibel : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- 3M - Minnesota Mining & Manufacturing : Assemblée générale annuelle

- Electronic Arts : Résultats annuels