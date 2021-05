Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Chiffres préliminaires de l'emploi privé en France. (08h45)

- Balance commerciale française. (08h45)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole préliminaire. (14h30)

- Indice du coût de l'emploi. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Ventes de détail européennes. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abionyx Pharma (ex-Cerenis Therapeutics) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Acteos : Assemblée générale annuelle

- Air France KLM : Résultats du 1er trimestre

- Akka Technologies : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Akwel (ex MGI Coutier) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- ALD : Résultats du 1er trimestre

- ALD : Réunion d'analystes trimestrielle

- ARCELORMITTAL : Résultats du 1er trimestre

- Arkema : Résultats du 1er trimestre

- Ateme : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Bouygues : Paiement dividendes

- Casino Guichard Perrachon : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Résultats du 1er trimestre

- Delta Plus Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- EDF : Assemblée générale annuelle

- EdiliziAcrobatica : Résultats du 1er trimestre

- EssilorLuxottica : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- EssilorLuxottica : Résultats du 1er trimestre

- Europcar Mobility Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Gaumont : Assemblée générale annuelle

- Genomic Vision : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Hermes International : Détachement solde dividendes

- I2S : Assemblée générale annuelle

- I2S : Assemblée générale mixte

- Kaufman and Broad : Assemblée générale mixte

- Kering (ex-PPR) : Paiement solde dividendes

- Kumulus Vape : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Legrand : Résultats du 1er trimestre

- M6 Metropole Television : Paiement dividendes

- Mecelec : Assemblée générale annuelle

- MRM : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Natixis : Résultats du 1er trimestre

- Rubis : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- SES : Résultats du 1er trimestre

- Societe Generale : Résultats du 1er trimestre

- STEF : Paiement solde dividendes

- Tessi : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Thales : Assemblée générale annuelle

- Thales : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Thales : Réunion d'analystes trimestrielle

- Theradiag : Assemblée générale annuelle

- Vilmorin et Cie : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

Etats-Unis :

- AIG - American International Group : Résultats du 1er trimestre

- Allstate : Réunion d'analystes trimestrielle

- Allstate : Résultats du 1er trimestre

- ANSYS : Réunion d'analystes trimestrielle

- ANSYS : Résultats du 1er trimestre

- MODERNA RG : Réunion d'analystes trimestrielle

- MODERNA RG : Résultats du 1er trimestre