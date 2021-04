Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PIB flash en France. (07h30)

Etats-Unis :

- Indice du coût de l'emploi. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- PIB préliminaire italien. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- PIB flash européen. (11h00)

- Taux de chômage en Europe. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abivax : Publication rapport annuel

- Albioma (ex-Sechilienne-Sidec) : Publication rapport annuel

- Artea : Résultats annuels

- AudioValley : Publication rapport annuel

- Augros Cosmetic Packaging : Résultats annuels

- Barbara Bui : Résultats annuels

- BNP Paribas : Résultats du 1er trimestre

- Boostheat : Résultats annuels

- Chargeurs : Paiement dividendes

- Coil (ex-United Anodisers) : Résultats annuels

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Publication rapport annuel

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- CRCAM LANGUEDOC CCI : Résultats du 1er trimestre

- CRCAM MORBIHAN CCI : Résultats du 1er trimestre

- CRCAM SUD RHONE ALPES : Résultats du 1er trimestre

- Cybergun : Publication rapport annuel

- DBT : Résultats annuels

- DLSI : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Résultats annuels

- Encres Dubuit : Résultats annuels

- Enensys Technologies : Publication rapport annuel

- Eurazeo : Détachement dividendes

- Gevelot : Publication rapport annuel

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Publication rapport annuel

- GROUPIMO : Résultats annuels

- Hopium : Résultats annuels

- IRD Nord Pas de Calais : Publication rapport annuel

- Le Tanneur : Résultats annuels

- Lectra : Assemblée générale annuelle

- Maroc Telecom : Assemblée générale annuelle

- Nanobiotix : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Ober : Publication rapport annuel

- Plant Advanced Technologies : Résultats annuels

- Proactis SA (ex-Hubwoo) : Résultats du 1er semestre

- Prologue (Regroupees) : Publication rapport annuel

- Riber : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Robertet : Publication rapport annuel

- Robertet : Résultats annuels

- Rubis : Publication rapport annuel

- Safran : Résultats du 1er trimestre

- Sanofi : Assemblée générale mixte

- Séché Environnement : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Publication rapport annuel

- Sofibus Patrimoine : Publication rapport annuel

- Spie : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Tarkett : Assemblée générale annuelle

- Union Financiere de France : Publication rapport annuel

- UTI Group : Publication rapport annuel

- VALE ADR 1 SH : Assemblée générale annuelle

- Wedia : Assemblée générale annuelle

- Xilam Animation : Publication rapport annuel

Etats-Unis :

- Colgate-Palmolive : Résultats du 1er trimestre

- Costco Wholesale : Détachement acompte dividendes