(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance du commerce international de biens. (14h30)

- Stocks de grossistes. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Advenis (ex-Avenir Finance) : Résultats annuels

- Advicenne : Résultats annuels

- Alten : Publication rapport annuel

- Aurea : Résultats annuels

- Bic : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Dassault Systemes : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Dassault Systemes : Réunion d'analystes trimestrielle

- Eurasia Groupe : Résultats annuels

- Eurazeo : Assemblée générale annuelle

- Fleury Michon : Publication rapport annuel

- Generix Group (regroupees) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Getlink (ex Eurotunnel) : Assemblée générale annuelle

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Groupe Gorgé : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Groupe SFPI (ex-Emme) : Réunion d'analystes annuelle

- Mare Nostrum : Résultats annuels

- Mare Nostrum : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats annuels

- Mersen : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Nanobiotix : Assemblée générale annuelle

- Nexity : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Nexity : Réunion d'analystes trimestrielle

- Nicox : Assemblée générale annuelle

- Nicox : Assemblée générale extraordinaire

- Sanofi : Résultats du 1er trimestre

- Schneider Electric : Assemblée générale annuelle

- Scor SE : Résultats du 1er trimestre

- Scor SE : Réunion d'analystes trimestrielle

- SES-imagotag : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Showroomprivé : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Résultats annuels

- Somfy : Publication rapport annuel

- Sopra Steria Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sword Group : Assemblée générale annuelle

- Synergie : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Tarkett : Résultats du 1er trimestre

- TF1 : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Unibail-Rodamco-Westfield : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Valeo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Verimatrix (ex Inside Secure) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Wendel : Chiffre d'affaires 1er trimestre

Etats-Unis :

- ALIGN TECHNOLOGY : Réunion d'analystes trimestrielle

- ALIGN TECHNOLOGY : Résultats du 1er trimestre

- Automatic Data Processing : Résultats du 3ème trimestre

- Marvell Technology : Paiement acompte dividendes

- MODERNA RG : Assemblée générale annuelle