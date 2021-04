Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Atos : Résultats du 1er trimestre

- Atos : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Colas : Assemblée générale annuelle

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Assemblée générale annuelle

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Danone : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Dontnod : Réunion d'analystes annuelle

- Eos imaging : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Eos imaging : Résultats annuels

- Gensight : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- GL Events : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Haulotte Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Implanet : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kalray : Réunion d'analystes annuelle

- Kalray : Résultats annuels

- Kumulus Vape : Résultats annuels

- L'Oreal : Assemblée générale annuelle

- M6 Metropole Television : Assemblée générale annuelle

- M6 Metropole Television : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Patrimoine et Commerce : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Plastic Omnium : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Somfy : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Vallourec : Assemblée générale mixte

- Vallourec : Assemblée spéciale

Etats-Unis :

- Adobe Systems Incorporated : Assemblée générale annuelle

- CSX Corporation : Réunion d'analystes trimestrielle

- CSX Corporation : Résultats du 1er trimestre

- Intuitive Surgical : Résultats du 1er trimestre

- Johnson & Johnson : Résultats du 1er trimestre

- Lockheed Martin : Résultats du 1er trimestre

- Philip Morris International : Résultats du 1er trimestre