Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Baccarat : Assemblée générale annuelle

- Biosynex : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Cabasse Group (ex-AwoX) : Résultats annuels

- Catana Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Christian Dior : Assemblée générale annuelle

- Christian Dior : Assemblée générale annuelle

- Covivio Hotels (ex Fonciere des Murs) : Paiement dividendes

- Emova Group (ex-Monceau Fleurs) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Eurofins-Cerep Regroupees : Résultats annuels

- FDJ : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Fnac Darty : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Itesoft : Résultats annuels

- Itesoft : Réunion d'analystes annuelle

- Kaufman and Broad : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kerlink : Résultats annuels

- Les Hôtels Baverez : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- L'Oreal : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- LVMH : Assemblée générale mixte

- LVMH : Assemblée générale annuelle

- Maytronics (ex - MG International) : Publication rapport annuel

- Neolife : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Paulic Meunerie : Résultats annuels

- Pherecydes Pharma : Résultats annuels

- SMTPC - Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Societe Fonciere Lyonnaise : Assemblée générale mixte

- Somfy : Publication rapport annuel

- Spineguard : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Spineway : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Stellantis : Assemblée générale annuelle

- TF1 : Assemblée générale annuelle

- The Blockchain Group (ex-Leadmedia) : Résultats annuels

- Thermador Groupe : Paiement dividendes

- Vergnet : Publication rapport annuel

- Vetoquinol : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Virbac : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Vranken-Pommery Monopole : Publication rapport annuel

- Witbe : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Danaher : Paiement acompte dividendes

- DOW RG-WI : Assemblée générale annuelle

- US Bancorp : Réunion d'analystes trimestrielle

- US Bancorp : Résultats du 1er trimestre