Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indices de prix de production et d'importation de l'industrie. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Balance britannique des comptes courants. (08h00)

- PIB final britannique. (08h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- 1000mercis : Résultats annuels

- Actia Group : Résultats annuels

- Actia Group : Réunion d'analystes annuelle

- Arcure : Résultats annuels

- CAFOM : Assemblée générale annuelle

- Claranova : Résultats du 1er semestre

- Coheris : Résultats annuels

- Compagnie Lebon : Résultats annuels

- CRCAM ATLANTIQUE VENDEE CCI : Assemblée générale annuelle

- Credit Agricole Ile de France : Assemblée générale annuelle

- DLSI : Résultats annuels

- Dontnod : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- FFP - Fonciere et Financiere de Participations : Assemblée générale mixte

- Fiducial Office Solutions : Assemblée générale annuelle

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Assemblée générale annuelle

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Résultats annuels

- Groupe Open : Résultats annuels

- Herige (ex-VM Materiaux) : Résultats annuels

- Herige (ex-VM Materiaux) : Réunion d'analystes annuelle

- Implanet : Assemblée générale annuelle

- Les Hôtels Baverez : Résultats annuels

- LNA Santé : Résultats annuels

- Lysogène : Résultats annuels

- Maison Clio Blue : Assemblée générale annuelle

- Navya : Résultats annuels

- Neolife : Résultats annuels

- Nextedia : Résultats annuels

- NRJ Group : Résultats annuels

- Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire : Assemblée générale mixte

- Samse : Résultats annuels

- SES-imagotag : Résultats annuels

- SOCIETA EDITORIALE IL FATTO : Résultats annuels

- Société Française de Casinos (ex La Tete dans les Nuages) : Publication rapport annuel

- Synergie : Résultats annuels

- U10 : Résultats annuels

- UTI Group : Résultats annuels

- Xilam Animation : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Micron Technology : Résultats du 1er semestre

- Mondelez International : Détachement acompte dividendes