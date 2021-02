Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Akwel (ex MGI Coutier) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- ARCELORMITTAL : Résultats annuels

- Aures Technologies : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Bleecker (ex - Compagnie Francaise des Etablissements Gaillard) : Assemblée générale annuelle

- Cogelec : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Credit Agricole : Résultats annuels

- Delta Plus Group : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Guerbet : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Innelec Multimedia : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Inventiva : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ipsen : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ipsen : Résultats annuels

- Kerlink : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Keyrus : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Lacroix : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Lectra : Réunion d'analystes annuelle

- Legrand : Résultats annuels

- L'Oreal : Résultats annuels

- Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Montea : Réunion d'analystes annuelle

- Montea : Résultats annuels

- Natixis : Résultats annuels

- Passat : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Pernod Ricard : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Poxel : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Recylex : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Rexel : Réunion d'analystes annuelle

- Rexel : Résultats annuels

- Rubis : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Schneider Electric : Résultats annuels

- SII : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- TF1 : Résultats annuels

- Tikehau : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Wallix : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- X-FAB : Réunion d'analystes annuelle

- X-FAB : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Illumina : Résultats annuels

- Kraft Heinz : Résultats annuels

- VeriSign : Réunion d'analystes annuelle

- VeriSign : Résultats annuels