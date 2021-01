Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PIB flash en France. (07h30)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice du coût de l'emploi. (14h30)

- Balance du commerce international de biens. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Indice flash des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Air Marine : Assemblée générale mixte

- Alten : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Aquila : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ateme : Réunion d'analystes trimestrielle

- Ateme : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ecoslops : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Fiducial Office Solutions : Publication rapport annuel

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Publication rapport annuel

- Frey : Assemblée générale extraordinaire

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Publication rapport annuel

- Graines Voltz : Résultats annuels

- Kaufman and Broad : Réunion d'analystes annuelle

- Lucibel : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Media 6 : Réunion d'analystes annuelle

- Media 6 : Résultats annuels

- NSE Industries (ex-ECT Industries) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Résultats annuels

- Riber : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Signaux Girod : Publication rapport annuel

- SMCP : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Vente-Unique.com : Publication rapport annuel

Etats-Unis :

- Eli Lilly : Résultats annuels