Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- PIB avancé du quatrième trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- ALTUR Investissement (ex-Turenne) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Cibox Interactive : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Diageo : Résultats du 1er semestre

- Ecomiam : Réunion d'analystes annuelle

- Elior : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Elis : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Enensys Technologies : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Fermentalg : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Fiducial Office Solutions : Résultats annuels

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Résultats annuels

- JCDecaux : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Kaufman and Broad : Résultats annuels

- Lanson-BCC : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Latecoere : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ldlc : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Le Belier : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Maisons du Monde : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Manitou : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Maurel & Prom : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Mersen : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Mint (ex Budget Telecom) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Orapi : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Samse : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Signaux Girod : Résultats annuels

- STEF : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- STMicroelectronics : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Vranken-Pommery Monopole : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Witbe : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

Etats-Unis :

- DOW RG-WI : Résultats annuels

- Visa Inc : Réunion d'analystes trimestrielle

- Visa Inc : Résultats du 1er trimestre