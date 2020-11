Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Akka Technologies : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- ALD : Résultats du 3ème trimestre

- Altamir : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- ARCELORMITTAL : Résultats du 3ème trimestre

- Arkema : Résultats du 3ème trimestre

- Ateme : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Ateme : Réunion d'analystes trimestrielle

- Aurea : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- BEL (ex-Fromageries Bel) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Bilendi (ex-Maximiles) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- CGG (ex-CGGVeritas) : Résultats du 3ème trimestre

- CREDIT AGRICOLE ALPES PROV CCI : Résultats du 3ème trimestre

- Erytech Pharma : Résultats du 3ème trimestre

- Euromedis Groupe : Résultats du 3ème trimestre

- Euronext : Résultats du 3ème trimestre

- Europcar Mobility Group : Résultats du 3ème trimestre

- Eutelsat : Assemblée générale annuelle

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- I2S : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Lagardere : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Legrand : Résultats du 3ème trimestre

- Les Hôtels Baverez : Résultats du 3ème trimestre

- Metabolic Explorer : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Montea : Résultats du 3ème trimestre

- Natixis : Résultats du 3ème trimestre

- PSB Industries : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Rubis : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- SES : Résultats du 3ème trimestre

- Societe Generale : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Societe Generale : Résultats du 3ème trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Réunion d'analystes trimestrielle

- Solvay : Résultats du 3ème trimestre

- Spie : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Technicolor : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Tessi : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Tikehau : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Transgene : Résultats du 3ème trimestre

- Unibel : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Veolia Environnement : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Viel et Cie : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

Etats-Unis :

- AIG - American International Group : Résultats du 3ème trimestre

- Allstate : Résultats du 3ème trimestre

- Electronic Arts : Résultats du 1er semestre

- General Motors : Résultats du 3ème trimestre

- INCYTE : Réunion d'analystes trimestrielle

- INCYTE : Résultats du 3ème trimestre

- MERCADOLIBRE : Résultats du 3ème trimestre

- Take-Two Interactive Software : Résultats du 1er semestre

- T-Mobile US Inc : Réunion d'analystes trimestrielle

- T-Mobile US Inc : Résultats du 3ème trimestre