Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (13h30)

- Indice du coût de l'emploi. (13h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (14h45)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan. (15h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Indice européen préliminaire des prix à la consommation. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

- PIB flash européen. (11h00)

- Taux de chômage en Europe. (11h00)

- PIB préliminaire italien. (12h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Actia Group : Assemblée générale mixte

- Air France KLM : Résultats du 3ème trimestre

- Amundi : Résultats du 3ème trimestre

- Bone Therapeutics : Résultats du 3ème trimestre

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- CRCAM MORBIHAN CCI : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- DBV Technologies : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Dietswell Engineering : Résultats du 1er semestre

- DLSI : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Genomic Vision : Assemblée générale extraordinaire

- Groupe Parot : Résultats du 1er semestre

- GROUPIMO : Résultats du 1er semestre

- Idsud : Publication rapport semestriel

- LafargeHolcim : Résultats du 3ème trimestre

- Le Belier : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Makheia Group : Résultats du 1er semestre

- Ober : Publication rapport semestriel

- Poulaillon : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Safran : Résultats du 3ème trimestre

- Selcodis (ex - Supervox) : Assemblée générale annuelle

- SI Participations (ex-Siparex Croissance) : Résultats du 1er semestre

- SuperSonic Imagine : Assemblée générale ordinaire

- Tonnellerie Francois Freres : Assemblée générale mixte

- Total : Résultats du 3ème trimestre

Etats-Unis :

- Costco Wholesale : Détachement acompte dividendes

- Honeywell : Résultats du 3ème trimestre