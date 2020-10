Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice final français des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (17h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Agripower : Résultats annuels

- AudioValley : Réunion d'analystes semestrielle

- Aures Technologies : Réunion d'analystes semestrielle

- Aures Technologies : Résultats du 1er semestre

- Bourrelier Group (ex-Bricorama) : Résultats du 1er semestre

- Cibox Interactive : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Résultats du 3ème trimestre

- Easyvista (ex-Staff and Line) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Eurobio Scientific (ex-Diaxonhit) : Résultats du 1er semestre

- Groupe Open : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Lucibel : Résultats du 1er semestre

- Manutan : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Mecelec : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- MGI Digital Graphic Technology : Résultats du 1er semestre

- Miliboo : Assemblée générale annuelle

- Pierre et Vacances Center Parcs : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Prodware : Réunion d'analystes semestrielle

- Publicis : Résultats du 3ème trimestre

- SMTPC - Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Spineguard : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Theranexus : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Vetoquinol : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Visiomed : Assemblée générale extraordinaire

- Wallix : Résultats du 1er semestre

- Wedia : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Morgan Stanley : Paiement acompte dividendes

- Occidental Petroleum : Paiement acompte dividendes

- Paychex : Assemblée générale annuelle